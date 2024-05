Na COVID zmarło 49 mieszkańców Opolszczyzny. Sanepid podał dane. Niepokoją też zgony związane z gruźlicą

- W 2023 roku liczba zatruć pokarmowych wywołanych przez odzwierzęce pałeczki Salmonella wzrosła do 194 ze 142 zachorowań zgłoszonych w 2022 - informuje dr n. med. Anna Matejuk, Opolski Wojewódzki Inspektor Sanitarny. - Zaobserwowano natomiast spadek biegunek u dzieci do lat dwóch. O 170 zachorowań mniej w stosunku do 2022 r. W 2023 r. zgłoszono 491

zachorowań, a w 2022 r. - 661.