USK w Opolu rozszerza swoją działalność. Uruchomiona zostanie nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Potrzebujący pomocy pacjenci będą mogli zgłaszać się do punktu w dni powszednie od godz. 18:00 do 8:00 następnego dnia i całodobowo w weekendy i dni wolne od pracy.

- Już w pierwsze majowe wolne dni pacjenci wymagający pomocy medycznej w przypadku nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia będą mieli do dyspozycji w Opolu drugi punkt nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, na terenie naszego szpitala – informuje Dariusz Madera, dyrektor generalny USK w Opolu.

Do dyspozycji pacjentów będzie gabinet lekarski i zabiegowy, a w razie potrzeby medycy będą mogli korzystać też z zaplecza laboratoryjnego szpitala. Pracowników punktu zapewni firma Falck Medycyna, z którą USK w Opolu rozpoczął współpracę.

- Uruchomienie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej to rozszerzenie zakresu świadczeń medycznych, udzielanych przez nasz szpital. Zgodnie z ministerialnymi wytycznymi uruchomiliśmy taką przychodnię na terenie naszego szpitala. Dzięki temu pacjent, który zgłosi się do nocnej i świątecznej opieki, a będzie wymagał pilnej pomocy specjalistycznej w zakresie diagnostyki czy leczenia, zostanie przekierowany do naszego szpitalnego oddziału ratunkowego i tam tę pomoc uzyska – dodaje Dariusz Madera