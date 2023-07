Uwaga, w weekend żar poleje się z nieba. Upał nawet do 35 stopni Celsjusza

Temperatury weekendowe mają się wahać od 30 do 35 stopni Celsjusza w dzień. W nocy od 18 do 20 st. C.

Najcieplej ma być w centrum regionu. W sobotę (15 lipca) przewiduje się od od 31°C do do 35°C. W niedzielę (16 lipca) temperatury od 30°C do 33°C, a w poniedziałek (17 lipca) słupek rtęci zatrzyma się na około 30°C.