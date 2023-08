Uwaga! Woda z kranu w Opolu nie nadaje się do picia ani do kąpieli. Sanepid wydał ostrzeżenie

Kranówka, która płynie w opolskim wodociągu, nie nadaje się do spożycia przez ludzi - ostrzega opolski sanepid. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu doszedł do takich wniosków po przebadaniu próbek wody. Odnaleziono w nich obecność bakterii grupy coli. Oznacza to, że woda nie nadaje się do spożycia, nawet po przegotowaniu.

W związku z powyższym, konieczne jest przestrzeganie następujących wskazówek:

woda z kranu nie nadaje się do picia ani przygotowywania posiłków,

woda nie nadaje się do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych ani do prania,

woda z kranu nie nadaje się do kąpieli i utrzymania higieny osobistej,

kranówka może być używana do celów sanitarnych np. spłukiwania toalet lub mycia podłóg.

Ostrzeżenie, które wydał opolski sanepid dotyczy części miasta Opola. Chodzi o posesje przy ulicach: