Volkswagen Taigo 1.5 TSI 150 KM. Test, wrażenia z jazdy, spalanie, ceny i wyposażenie

Gdy pierwszy raz spotkałem się z tym samochodem na kilkugodzinnej jeździe premierowej, nie bardzo rozumiałem sens jego istnienia na rynku europejskim. Nieco większy od T-Cross, większy również od T-Roc, ale oferujący nieco mniejszy komfort wewnątrz. Czy wepchnięcie Taigo pomiędzy dwa wspomniane modele miało sens? Po dłuższym teście mam już konkretne wnioski.

Volkswagen Taigo. Nadwozie i wnętrze

Volkswagen Taigo nie jest zupełną nowością, bowiem auto w niemal takiej samej odsłonie już wcześniej pojawiło się na rynku brazylijskim pod nazwą Nivus. Głównym smaczkiem stylistycznym tego modelu jest oczywiście łagodnie ścięty dach a’la coupe, co jest ostatnio bardzo modne w połączeniu z nadwoziem typu crossover. Oczywiście najbardziej przypomina mniejszego T-Cross z tradycyjną linią dachu, choć z przodu znajdziemy sporo elementów z odświeżonego Polo, jak również nawiązania do modeli z serii ID jak np. biegnącą przez środek atrapy grilla listwa LED. Najwięcej dzieje się oczywiście w tylnej części, a konkretniej od słupka B, bowiem niedaleko za nim dach zaczyna opadać, a od słupka C i przedłużonego D łagodnie przeistacza się w krawędź mocno pochylonej klapy bagażnika. Pod względem gabarytów, nowe Taigo (4266 mm długości) pozycjonuje się sporo powyżej wspomnianym T-Cross (4108 mm długości), a nawet pozornie większym T-Roc (4236 mm długości). To dość ciekawe zestawienie, choć nie da się ukryć, że T-Roc jest szerszy (1819 mm kontra 1757 mm w Taigo) i pozycjonowany pół oczka wyżej.

To samo tyczy się wnętrza. W testowanej przeze mnie wersji Style było niemal wszystko, a więc można było poczuć się naprawdę przyjemnie i komfortowo. Poza tym, moim zdaniem, to była chyba najładniejsza dostępna konfiguracja, z zielonym lakierem, zielonymi dekorami we wnętrzu i tapicerką z elementami z beżowej skóry ekologicznej i jasnymi tworzywami. Świetnie to ze sobą grało i sprawiało bardzo przyjemne wrażenie. Nawet nadmiar fortepianowego plastiku, którego zazwyczaj nie lubię, nie sprawiał mi tutaj problemów i to wszystko do siebie po prostu pasowało. Miejsca nad głową jest wystarczająco, na szerokość jest po prosty w porządku – poziom Polo, więc nie można narzekać. Z tyłu też jest zaskakująco przestronnie, szczególnie, jeśli chodzi o miejsce na nogi. Nad głową, ze względu na opadający dach, miejsca jest trochę mniej, podobnie jak na szerokość. Pojemność bagażnika w tym modelu to 440 litrów w standardowym układzie kanapy lub 1222 litrów po jej złożeniu. Bardzo przyzwoity wynik.

Volkswagen Taigo. Dane techniczne, osiągi i spalanie