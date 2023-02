Volvo Cars otworzy Tech Hub w Krakowie. Nawet 600 nowych miejsc pracy jeszcze w tym roku

Chociaż region EMEA obejmuje ponad 60 krajów, Polska zawsze zajmowała szczególne miejsce w moim sercu. Jestem przekonany, że Tech Hub w Krakowie to nowy rozdział dla Volvo Cars w Polsce. Jego pracownicy będą mieli dostęp do najnowszych technologii i pozwolą nam je rozwijać i udoskonalać - powiedział Arek Nowiński, Senior Vice President Volvo Cars, Head of EMEA, były Dyrektor Zarządzający Volvo Car Poland.

Docelowo nawet 600 nowych miejsc pracy. Start jeszcze w tym roku!

Z czego ponad 120 jeszcze w tym roku! Widać, że Volvo zależy na czasie i chce jak najszybciej opracowywać oraz wdrażać najnowsze rozwiązania do swoich aut – tych istniejących przy okazji liftingów, jak i nowych z EX90 na czele. Dlatego też powstaje krakowski Tech Hub – czwarty na świecie. Będzie on odpowiadał za rozwój kompletnych i kluczowych funkcji w nowych, w pełni elektrycznych samochodach, które stanowią podstawę celów Volvo. Inżynierowie z Krakowa dołączą do globalnej puli talentów, aby przyspieszyć tempo innowacji poprzez rozwój oprogramowania w istotnych obszarach dla Volvo Cars - od podstawowych technologii bezpieczeństwa opartych na głębokim zrozumieniu przyczyn wypadków, po algorytmy percepcji i wsparcia kierowcy oraz oprogramowania do autonomicznej jazdy. Ale to nie wszystko, bowiem przed Volvo jeszcze wiele innych wyzwań inżynierskich tj. opracowanie naszych funkcji łączności nowej generacji lub wsparcie wszystkich naszych prac rozwojowych poprzez analitykę danych.