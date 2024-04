Rano Waldemar Sobota dostał powołanie do kadry futsalu. Wieczorem strzelał w wygranym meczu Dremana z AZS UW Wilanów

Dobra gra Waldemara Soboty w tym sezonie (24 gole i 13 asyst w 27 rozegranych meczach) poskutkowała powołaniem do reprezentacji Polski w futsalu. On i Sebastian Grubalski z Constractu Lubawa zostali dodatkowo powołani przed niezwykle ważnym dwumeczem barażowym w kwalifikacjach do mistrzostw świata z Chorwacją.

Dreman szybko objął prowadzenie w tym spotkaniu. Na listę strzelców już w 3. minucie wpisał się Sobota. Tygrys miały jeszcze swoje okazje, ale nie strzeliło bramek. Dość niespodziewanie w samej końcówce pierwszej połowu Radosław Marcinkowski strzelił wyrównującego gola dla gospodarzy. Do przerwy było 1:1, a w powietrzu pachniało niespodzianką.

Po zmianie stron Dreman ruszył do jeszcze śmielszych ataków. Blisko gola był Brayan Parra Toloza, który trafił w słupek. W tej części meczu z rewelacyjnej strony pokazał się Sebastian Szadurski, który w odstępie zaledwie dwóch minut strzelił dwie bramki. Gospodarze rzucili się do ataków, co w 34. minucie przyniosło im bramkę. Na listę strzelców wpisał się ponownie Marcinkowski. Akademicy nie mieli nic do stracenia, więc wycofali bramkarza. To osłabienie w obronie wykorzystał Sobota, który minutę przed końcem strzelił gola i "zabił" mecz.