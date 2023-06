W Nysie rusza Family Spot. W projektu Związek Dużych Rodzin Trzy Plus zrealizuje co najmniej 28 wydarzeń edukacyjnych dla mieszkańców

Nysa znajdzie się na , jako jedno z 24 punktów w Polsce, mapie Sieci Family Spot. Właśnie podpisano w tej sprawie porozumienie. W ramach projektu w Nysie będą odbywać się zajęcia edukacyjne, podnoszące kompetencje rodzicielskie oraz specjalistyczne warsztaty.

- Rusza Family Spot w Nysie- miejsce przyjazne rodzinie! Porozumienie podpisane! Dzisiaj w obecności przedstawicieli stowarzyszenia Związek Dużych Rodzin Trzy Plus nasza gmina podpisała oficjalnie porozumienie o współpracy przy tworzeniu miejsc przyjaznych rodzinie w ramach projektu „Sieć Family Spot”.W imieniu naszej gminy porozumienie podpisał Kordian Kolbiarz Burmistrz Nysy - informuje gmina Nysa.

W ramach tego porozumienia Związek Dużych Rodzin Trzy Plus zrealizuje co najmniej 28 wydarzeń edukacyjnych i integracyjnych dla rodzin z terenu gminy Nysa. Zajęcia będą się odbywały w wyznaczonym do tego celu miejscu na terenie gminy od czerwca do grudnia 2023 roku i będą bezpłatne. Nad realizacją zadania będzie czuwał lokalny lider - Animator Rodzinny.