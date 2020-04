W opolskim zoo urodziły się bliźniaki lemura bambusowego. To wielki sukces!

- Nie wiemy jakiej płci są, ponieważ nie zbliżamy się do samicy, żeby jej nie przeszkadzać w opiece nad potomstwem - mówi Lesław Sobieraj, dyrektor Ogrodu Zoologicznego w Opolu. - Na tym etapie matka nosi maluchy na brzuchu. Mniej więcej po dwóch tygodniach młode przeniosą się na grzbiet i zapewne wtedy do pomocy przyda się również ojciec, na którego grzbiecie będą też jeździć.

- Samica w zeszłym roku dała się poznać jako dobra matka i trzymamy kciuki, żeby tym razem było podobnie - mówi Lesław Sobieraj. - To bardzo rzadki gatunek i rozmnożenie go jest dużym sukcesem hodowlanym. Do tego potrzebne jest trochę szczęścia, ale też pracownicy, którzy stale się doszkalają i robią wszystko, by zapewnić swoim podopiecznym najlepsze warunki.

Ubiegłoroczny maluch - a prawdopodobnie jest to samiczka - mieszka razem z rodzicami i młodszym rodzeństwem. - On będzie uczestniczył w odchowywaniu młodych, na przykład bawiąc się z nimi, żeby w ten sposób odciążyć mamę - mówi Mariusz Włodarczyk. - 10-miesięczny osobnik to jeszcze młodzież. On cały czas socjalizuje się i uczy od rodziców zachowań w stadzie. Lemury bandro są rodzinnymi zwierzętami. W jednym stadzie żyje 7-8 osobników, choć kłótnie - jak to w rodzinie - mogą się zdarzyć.