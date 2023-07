W Opolu powstanie spalarnia śmieci. Mieszkańcy obawiają się o swoje zdrowie. Czy urząd miasta podejmie dialog?

- Setki mieszkańców tej okolicy podpisały się pod petycją przeciwko budowie spalarni. To przygniatająca większość. Obawy mieszkańców nie są bezpodstawne, ponieważ decyzje o tak długofalowych konsekwencjach powinny być podejmowane w dialogu społecznym z ludźmi, a nie przeciwko nim. To właśnie w tym tkwi istota demokracji i to odróżnia ją od zamordyzmu - tłumaczy Zandberg.