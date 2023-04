W Opolu rozpoczęło się Święto Wojciechowe. Jeszcze mnóstwo atrakcji do wieczora

- Święty Wojciech był postacią niezwykłą, charyzmatyczną. Przecież nie był jedynym misjonarzem, który brał udział w akcji chrystianizacyjnej, a to właśnie jego życie i męczeńska śmierć zapisały się w historii i są wspominane do dziś - mówi Natalia Ciępka, prezes Teatru Mantikora. - Święty Wojciech był bardzo wytrwały, skoro przyniósł chrześcijaństwo do Opola z daleka, a także przekonujący, skoro udało mu się namówić tutejszych mieszkańców do zmiany wiary i trybu życia. Dziś pewnie byłby prezydentem albo chociaż menadżerem dużej firmy.