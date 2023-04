W Ozimku trwają "Tańcowadła", czyli Ogólnopolski Przegląd Zespołów Tanecznych. Zgromadził aż 1500 tancerzy!

Na scenie Domu Kultury w Ozimku można dziś zobaczyć 120 choreografii i 1500 tancerzy.

- Mamy cztery kategorie wiekowe: dzieci do lat jedenastu, młodzież od dwunastu do piętnastu lat, młodzież starsza powyżej piętnastego roku życia i kategoria plus trzydzieści, gdzie jest aż dwanaście choreografii w tym roku! To absolutny rekord z czego bardzo cieszymy! Zazwyczaj w tej grupie mieliśmy dwa lub trzy zespoły. Całość jest także podzielona na róże style taneczne. Mamy tutaj: street dance, inne formy tańca, cheerleaderki oraz show dance. Poziom jest bardzo wysoki – relacjonuje Karolina Stopińska, koordynatorka przeglądu i instruktorka Domu Kultury w Ozimku.