W piątek zaczyna się 10. Opole Songwriters Festival, czyli od tego roku OPO Festival. To kilkanaście koncertów w dwa dni

W klimatycznej outdoorowej przestrzeni usytuowanej za opolską Halą Gwardii wystąpią Kevin Morby, Σtella, Tiberius b, Ed Dowie, John Moods, Robbie and Mona, Earth Trax, Martha Rose, Dandy Deniz, Jantar, Dada Black Sheep, The Saturday Tea, Guest Julka, Franio Mucha, Kondukta, Ariel, Marcelina Kamińska.

"Ideą OPO Festivalu jest poznawanie nowej, czasem wymagającej większego skupienia muzyki i podobnych do siebie wrażliwców. Ambitny, ale pOPOwy program stanowi taką samą wartość, jak jego odbiorcy, bo to oni tworzą niepowtarzalny klimat festiwalu. Z myślą o nich skracamy dystans pomiędzy publicznością i artystami do absolutnego minimum. OPO Festival to świetna alternatywa dla wielkich, plenerowych imprez, festiwal jedyny w swoim rodzaju: kameralny, z małymi zasięgami, ale za to zaskakujący, inspirujący, po prostu muzyczny" - zachęcają organizatorzy.

Kevin Morby, który wystąpi w piątek, to pochodzący z Kansas songwriter, porównywany do Boba Dylana. Jego twórczość przesiąknięta tradycją amerykańskiego folku, w swojej ujmującej prostocie i szczerości trafia do szerokiej wrażliwości.