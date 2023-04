W ramach VIII zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego będą służyć we Włoszech. Opolscy logistycy szkolą się, by później móc nieść pokój

Kiedy w 2020 r. Rada Unii Europejskiej podjęła decyzję o przekształceniu EU SOPHIA w EUNAFOR MED IRINI (w jęz. greckim – „pokój”), zadania Polskiego Kontyngentu Wojskowego zmieniły się. Obecnie mają na celu bardziej wesprzeć Libię w dążeniu do stabilizacji.

Każda zmiana PKW EU IRINI we Włoszech trwa pół roku. Obecnie stacjonuje tam VII zmiana, która wróci do Polski w sierpniu. Żołnierze 10 Opolskiej Brygady Logistycznej, którzy zastąpią ich w ramach VIII zmiany, zakończyli pierwszy etap szkolenia. Kilkudniowe ćwiczenia odbyły się na terenie 91 batalionu logistycznego w Komprachcicach, który wchodzi w skład 10 BLog.

PKW we Włoszech stacjonuje w bazie NATO Sigonella na Sycylii, która znajduje się zaledwie 15 km na zachód od Katanii. Nasz kontyngent nie jest zresztą duży. Jest to ok. 80 osób, głównie lotników z Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej w Gdyni.

Natomiast żołnierze 10 Opolskiej Brygady Logistycznej są obecni we Włoszech od 2018 r. Działają w ramach Narodowego Elementu Wsparcia Logistycznego. Ich zadaniem jest zabezpieczenie logistyczne kontyngentów znajdujących się poza granicami Polski, nie tylko we Włoszech, ale również w Rumunii i Turcji.