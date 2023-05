Wakacje w Chorwacji zdrożeją przez nowy podatek. Niektórzy turyści zapłacą go nawet kilka razy dziennie. Ile wyniesie opłata?

Za urlop w Chorwacji zapłacimy więcej, niektórzy nawet po kilka razy

Nowa opłata ma być nakładana na wszystkich turystów, wypoczywających nad Adriatykiem, niezależnie od długości pobytu. Może wynieść od 1 do 3 euro dziennie. Opłata będzie dotyczyła także wizyt jednodniowych, co teoretycznie oznacza, że turysta, który chce odwiedzić kilka nadmorskich kurortów jednego dnia, np. w czasie wycieczki rowerowej, będzie musiał uiścić kilka opłat, kolejno w każdym z miejsc pobierających podatek.

Wakacje w Chorwacji, jednym z krajów najczęściej wybieranych przez Polaków na wakacje i urlopy, mogą zrobić się droższe, i to nie tylko za sprawą przejścia kraju z kun na euro. Na dniach ma zostać przegłosowana poprawka do nowej ustawy turystycznej, która otworzy gminom i miastom Chorwacji możliwość nakładania na turystów podatku ekologicznego.

[cyt– Turystyka nie powinna rozwijać się kosztem lokalnych mieszkańców – mówi minister Brnjacová. – Wiele nadmorskich kurortów Chorwacji rzeczywiście przyciąga tak wielkie tłumy gości z kraju i zagranicy, że może się to odbijać niekorzystne na środowisku. Opłata ekologiczna może być narzędziem do obniżenia liczby turystów jednodniowych – dodaje. [/cyt]

Więcej podatków, droższe wakacje. Coraz więcej krajów wprowadza dodatkowe opłaty

Jak donosi słowacki dziennik „HITky”, informacje o nowej opłacie nie spodobały się słowackim turystom. Ok. jednej trzeciej wszystkich turystów ze Słowacji przyjeżdża co roku na wakacje właśnie do Chorwacji, do położonych nad Adriatykiem kurortów, takich jak Zadar, Trogir, Split, Crikvenica czy Dubrownik. Nic dziwnego, że zaniepokoili się informacjami o możliwym wzroście kosztów pobytu.