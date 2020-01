Walka o wpływy na opolskiej prawicy. "Ziobryści" w natarciu

Pozbawienie Jacka Chwaleni funkcji wicestarosty miało być przykładem na to, co spotyka tych, którzy odchodzą z PiS. Skutkiem jest jednak zamieszanie i poważne komplikacje w relacjach z partnerami - mówi polityk PiS.

Ponad sto donosów na Nowogrodzką

Ostatnie przejścia ludzi PiS do Solidarnej Polski to element tarć pomiędzy ugrupowaniami tworzącymi Zjednoczoną Prawicę. - Te transfery są owocem pracy Janusza Kowalskiego [poseł i wiceminister aktywów państwowych - red.], człowieka obozu Zbigniewa Ziobry. Dostał zadanie zbudowania struktur Solidarnej Polski w regionie i czynnie działa w tym temacie. Co nie służy jego relacjom z Violettą Porowską. Mimo tego, że powiedział jej, iż jego działania to nie jest nic osobistego, tylko zwykła polityka - słyszymy od działacza prawicy.

Solidarna Polska wyciąga ludzi PiS. A Porozumienie? Nasi rozmówcy twierdzą, że formacja Jarosława Gowina woli budować struktury oddolnie, na ludziach, którzy sami się do niej zgłaszają. - Jednocześnie bacznie śledzą to, co w regionie robią "ziobryści" - słyszymy.