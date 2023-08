Ważne remonty na opolskich krajówkach. Co już zrobiono? Jakie inwestycje w planach?

- Był to odcinek o długości 2,8 km. Podnieśliśmy nośność drogi do 11,5 t/oś i za sprawą zrealizowanych prac zwiększyliśmy bezpieczeństwo oraz komfort jazdy kierowców – informuje Agata Andruszewska z GDDKiA w Opolu.

Niedawno została otwarta obwodnica Olesna w ciągu drogi ekspresowej S 11. Kosztowała ok. 800 mln zł. Ale Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Opolu realizuje też mniejsze inwestycje służące poprawie bezpieczeństwa na drogach w regionie.

- Oprócz tego rozbudowaliśmy 3,5-km fragment drogi krajowej nr 40 od końca obwodnicy Nysy w Niwnicy do końca zabudowań w Wierzbięcicach – mówi rzeczniczka GDDKiA w Opolu. - Wymieniliśmy warstwy konstrukcyjne drogi układając nową nawierzchnię i dostosowaliśmy szerokość pasów na jezdni głównej do przepisowych 3,5 m.

Ponadto w sąsiedztwie nowego ronda na skrzyżowaniu DK39 z DW454, powstał parking dla kilkunastu pojazdów ciężarowych i kilkunastu osobowych wraz z toaletą. Na ten cel wykorzystano starodroże DK39. Na parkingu zlokalizowano miejsce do ważenia i kontroli samochodów ciężarowych.

Na odcinku od cmentarza do skrzyżowania w centrum miejscowości wybudowano ścieżkę pieszo-rowerową, a na odcinku od końca obwodnicy Nysy do cmentarza powstała dodatkowa jezdnia do obsługi przyległego terenu, z której korzystać mogą również piesi i rowerzyści. Ułożono także nowe ciągi chodników. Dzięki temu znacznie poprawiło się bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Z kolei dla podniesienia bezpieczeństwa kierowców skorygowano łuki pionowe i poziome pomiędzy Niwnicą i Wierzbięcicami oraz skorygowano skarpy, które ograniczały widoczność. Ponadto przebudowano zatoki autobusowe w Wierzbięcicach oraz infrastrukturę techniczną w otoczeniu drogi. Droga krajowa na tym odcinku została wyposażona w kanał technologiczny.