Weszliśmy do opuszczonej komendy policji w Oleśnie. W środku widok jak z horroru Mirosław Dragon

Niszczejący z roku na rok budynek policji w Oleśnie wyglądał jak gotowa scenografia do filmu grozy. Sprawdziliśmy, jak wygląda w środku. To była ostatnia okazja, żeby wejść do opuszczonej komendy policji przy ulicy Dworcowej w Oleśnie. Budynek kupił bowiem prywatny inwestor z Olesna. Stary gmach został już zrównany z ziemią, a w jego miejscu już rosną mury nowego budynku.