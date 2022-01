Wiceminister rolnictwa: doszło do kumulacji problemów. Nie będę obiecywał gruszek na wierzbie

Panie ministrze, w trzech żołnierskich słowach, jakie są obecnie trzy główne bolączki rolnictwa w Polsce?

Nie chciałbym wskazywać trzech konkretnych, by pominięte grupy nie poczuły się urażone. Przed nami sporo wyzwań, choć problemy w rolnictwie występują zawsze. Są one związane m.in. ze złymi warunkami atmosferycznymi czy niekorzystnymi warunkami na rynkach światowych. Teraz doszło do pewnej kumulacji problemów, na przykład za sprawą wzrostu cen nawozów. Wynika to oczywiście ze wzrostu cen gazu, a skutki tego rolnicy odczuli jako pierwsi. Pracujemy nad tym, by minimalizować te straty, choć jako ministerstwo rolnictwa nie mamy bezpośrednich narzędzi. Chcemy zainteresować tym problemem Komisję Europejską.

Rolnicy zwracają uwagę na rozwarte nożyce cenowe. Środki produkcji zdrożały kilkakrotnie, przy relatywnie niewielkim wzroście cen produktów.

Nie mamy bezpośrednich narzędzi, by rozwiązać ten problem. Możemy szukać pomocy Komisji Europejskiej, jesteśmy też w stałym kontakcie z Ministerstwem Aktywów Państwowych, bo to ono zarządza spółkami produkującymi gaz, wykorzystywany do produkcji nawozów. Ceny nawozów są więc bezpośrednio powiązane z cenami gazu. Jesteśmy w szantażu energetycznym prowadzonym ze Wschodu, dlatego w tym zakresie potrzebne jest wspólne stanowisko Europy. Niestety Komisja nie traktuje tego jako problemu, do którego należałoby podejść wspólnotowo.