Wiec Krzysztofa Bosaka. Kandydat na prezydenta RP odwiedził Opole

Krzysztof Bosak odniósł się do kwestii LGBT, która w tej kampanii dominuje w ostatnich dniach. - Prawda jest taka, że przez ostatnich pięć lat ani prezydent Andrzej Duda, ani PiS nie zrobili nic w temacie powstrzymania ekspansji LGBT. Teraz próbują to nadrabiać w neoficką gorliwością właściwą tym, co robią coś na pokaz. To nie jest prawdziwy konserwatyzm, tylko medialny - argumentował.