Polityczni influencerzy. Kandydaci, którzy się "klikają"

Polityczni influencerzy. Kto jest najbardziej "klikalny"?

Kto jest najbardziej rozpoznawalnym politykiem w mediach społecznościowych? To postanowiła sprawdzić firma PRCN tuż przed wyborami samorządowymi, jakie będą miały miejsce 7 kwietnia. Wychodzi na to, że wśród "politycznych influencerów" jest jeden faworyt i jest to Rafał Trzaskowski. Aktualny prezydent Warszawy ma na swoim koncie 429 tys. obserwujących na Instagramie i 850 tys. na platformie X.

