Większa strefa płatnego parkowania w Opolu. Nowe parkomaty są już zamontowane i czekają na uruchomienie

Nie dość, że całkiem niedawno miasto podniosło nam opłaty za parkowanie, to teraz jeszcze rozszerza płatną strefę, to jakiś skandal - mówi Krzysztof Kalita, którego spotkaliśmy we wtorek na ul. Kołłątaja w Opolu, kiedy kupował bilet parkingowy. - Rozumiem, że władze potrzebują pieniędzy, ale dlaczego kosztem kierowców. Za niedługo trzeba będzie zostawić samochód w domu, a najlepiej go sprzedać.

Jak informuje Miejski Zarząd Dróg w Opolu, strefa B będzie obejmowała dodatkowe ulice: między innymi część Bończyka, Wrocławskiej, plac Piłsudskiego, Orląt Lwowskich, Katowicką, Plebiscytową oraz Kośnego (zobacz mapkę).

Nowe parkomaty już zostały zamontowane, ale jeszcze nie są aktywne.

Kierowcy zapłacą za parkowanie w rozszerzonej strefie od 1 kwietnia - informuje Adam Leszczyński, rzecznik prasowy Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu.

Decyzję o poszerzeniu strefy płatnego parkowania miasto uzasadnia tym, że na przyłączonych do niej drogach i placach występuje bardzo duże zapotrzebowanie na miejsca postojowe. Natomiast są one teraz stale zajęte i przez wiele godzin nie ma na nich rotacji.