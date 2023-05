Witold Pilecki ma pomnik w Opolu. Żołnierz, ochotnik do Auschwitz, ofiara stalinowska. Jak nikt potrafił jednoczyć ludzi

Czerpać z Jego życia

Łukasz Sowada, przewodniczący Rady Miasta Opola, wskazał, że często w przestrzeni publicznej padają stwierdzenia, że nie sztuką jest stawiać pomniki bez refleksji nad tym, co lub kogo mają symbolizować, upamiętniać .

- Myślę, że tutaj także nie chodzi o to, by odsłonić ten pomnik, ale by czerpać z postaci, którajest na tym pomniku. By czerpać z jej historii, doświadczeń, tego w jaki sposób ona swoim krótkim żywotem może wyznaczać nam kolejne cele. To kierunkowskaz, jak my powinniśmy w naszym życiu się zachować, w jaki sposób powinniśmy umiłować nasza ojczyznę - przekonywał.