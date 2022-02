Władze opolskich gmin przymykają oczy na zanieczyszczania potoków i gruntów. Mamy druzgocący raport Najwyższej Izby Kontroli

Sytuacja jest skandaliczna nie tylko ze względu na zanieczyszczanie środowiska, ale również ze względu na niechęć lokalnych władz Opolszczyzny, by z tym problemem walczyć.

Chodzi o gminy:

Praszka,

Gorzów Śląski,

Paczków,

Strzeleczki,

Korfantów,

Lubrza,

Cisek,

Kietrz.

Dokładnie zbilansowano ich gospodarkę wodą i ściekami. W ciągu 3 lat (2018 – 2020) w tych gminach mieszkańcy zużyli ok. 5 mln metrów sześciennych wody. Połowę (2,6 milionów) zrzucili do kanalizacji ściekowej i te ścieki trafiły do oczyszczalni.

Reszta powinna być zbierana w szczelnych przydomowych szambach i systematycznie wywożona do oczyszczalni wozami asenizacyjnymi.

Kontrolerzy NIK policzyli w oczyszczalniach, ile ścieków z 8 gmin tam dowieziono – w sumie to 134 tysiące kubików czyli 6 procent ścieków. 136,5 tysiąca kubików trafiło do przydomowych oczyszczalni (także 6 procent). Reszta – 2,1 miliona metrów sześciennych poszła do gruntu albo cieków powierzchniowych.