Województwo opolskie lideruje pod względem liczby zatrudnionych uchodźców

Tak wynika z analizy przeprowadzonej przez doktor Sabinę Kubiciel-Lodzińską z Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej.

Jak podaje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w całej Polsce na koniec lipca ponad 358 tysięcy obywateli Ukrainy znalazło pracę na mocy tzw. specustawy, czyli uproszczonych przepisów umożliwiających ich zatrudnianie. Najwięcej osób zatrudnionych zostało w województwach: mazowieckim (79 tys.), dolnośląskim (ok. 38 tys.) i łódzkim (nieco ponad 35 tys.).

- W województwie opolskim w oparciu o te przepisy pracuje około 17,6 tysiąca Ukraińców – mówi dr Sabina Kubiciel-Lodzińska. – Moim zdaniem wszelkie dane, przede wszystkim dane migracyjne, trzeba rozpatrywać w kontekście sytuacji w konkretnym regionie. Bo jeśli patrzymy na liczby bezwzględne, to Opolszczyzna pod względem zatrudnienia uchodźców, znajduje się gdzieś w połowie stawki. Ale jesteśmy województwem, które ma niecały milion mieszkańców. Dlatego też postanowiłam te dane odnieść do sytuacji na lokalnym rynku pracy, a konkretnie do liczby pracujących w poszczególnych województwach.