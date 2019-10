Wybory parlamentarne 2019. Najbardziej nietypowe momenty i wpadki kampanii wyborczej na Opolszczyźnie [TOP 11]

Kampania wyborcza ma to do siebie, że politycy starają się bywać gdzie się da. Czasami wiąże się to też ze wspólnym udziałem w pewnych wydarzeniach, jak 10. Święto Pierogów w Miechowej pod Byczyną, na którym Violetta Porowska i Tomasz Kostuś oceniali konkursowe potrawy. Takich "kwiatków" mieliśmy w kampanii znacznie więcej. Było urozmaicanie „monotonii” krajobrazu, swobodne montowanie wypowiedzi pryncypałów, niszczenie materiałów wyborczych wewnątrz poszczególnych komitetów, czy gotowanie zupy rybnej jako promocyjny hit. Oto najciekawsze z nich.

