Wybory samorządowe 2024. Obecny burmistrz Nysy potwierdził, że postara się o reelekcję? Ilu będzie miał kontrkandydatów?

W nadchodzących wyborach potwierdzonym kontrkandydatem Kordiana Kolbiarza zostanie pochodzący z Nysy Arkadiusz Kuglarz, dyrektor gabinetu Marszałka Województwa Opolskiego.

- Jesteśmy gotowi jako Platforma Obywatelska do wyborów. Mamy pełne listy do rady gminy Nysa, do rady powiatu. Mamy też zaprzyjaźnione Stowarzyszanie Pozytywni, które razem z nami zdecydowało się zmieniać Nysę i powiat nyski. Wystawi ono swoje listy do rad gminy, rad powiatu, ale też będzie miało swoich kandydatów na wójtów, jak to się np. wydarzy w gminie Pakosławice, gdzie wystartuje Adam Raczyński. Miło jest mi także zakomunikować, że kandydatem na burmistrza Nysy jest ktoś, kto się w Nysie urodził - Arkadiusz Kuglarz, dyrektor Gabinetu Marszałka Województwa Opolskiego - mówi Daniel Palimąka, członek zarządu władz regionalnych Platformy Obywatelskiej.