Wybuch i pożar w mieszkaniu przy ul. Grota-Roweckiego w Opolu. To osiedle Armii Krajowej. Trwa ustalanie przyczyn Krzysztof Marcinkiewicz

W sobotę (4 lutego) po godzinie służby ratunkowe dostały wezwanie do wybuchu w mieszkaniu w bloku przy ul. Grota-Roweckiego w Opolu. W jego wyniku doszło do pożaru. Jedna osoba trafiła do szpitala. Trwa ustalanie przyczyn wybuchu.