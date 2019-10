Wyniki wyborów 2019. Opole pozostało bastionem Koalicji Obywatelskiej. Jak głosowała w wyborach do Sejmu i Senatu stolica regionu?

W wyborach parlamentarnych w Opolu najlepiej wypadła Koalicja Obywatelska. Na tę listę głosowało blisko 39,5 proc. wyborców. PiS był drugi, z poparciem na poziomie ponad 26 proc. Do urn poszło 66 proc. osób uprawnionych do głosowania. To była najwyższa frekwencja w regionie.

W Opolu głosowało 65 tys. osób z ponad 99 tys. uprawnionych. To dało frekwencję na poziomie 66 proc. Dla porównania - w wyborach parlamentarnych z 2015 roku uprawnionych było blisko 95 tys. osób, a głosowały blisko 54 tysiące, co dało frekwencję na poziomie 56,6 proc. Na listę Koalicji Obywatelskiej w Opolu głosowało 39,4 proc. wyborców (ponad 25 tys. osób). Dla porównania, na Platformę i Nowoczesną przed czterema laty głosowało odpowiednio 32 proc. i 11,5 proc. W przypadku liczb bezwzględnych było to blisko 17 tys. osób i ponad 6 tys. Łącznie daje to 23 tys. osób. Wychodziłoby więc na to, że pod względem poparcia KO, której trzonem są PO i Nowoczesna, straciła, ale głosowało na nią 2 tys. więcej osób. Spośród kandydatów KO do Sejmu w Opolu najlepiej wypadł Witold Zembaczyński, nr 1 listy. Zdobył tu ponad 11,6 tys. głosów z 40 tys. uzyskanych w całym regionie. Tomasz Kostuś, nr 2 listy KO, zdobył w stolicy regionu 6,2 tys. głosów spośród 17 tys. uzyskanych w woj. opolskim. Jednoznacznie na plus wypada PiS. Obóz prawicy w Opolu uzyskał w wyborach parlamentarnych 2019 ponad 26,2 proc. głosów. Poparło go ponad 17 tys. osób. Dla porównania, w 2015 roku było to 22,7 proc. poparcia i 12 tys. głosów na listę PiS w Opolu. Prawica zyskała więc 3,5 punktu proc. i 5 tys. głosów. Należy przy tym zaznaczyć, że pomimo poprawy wyników, PiS w Opolu uzyskał najniższe poparcie w porównaniu do innych części województwa. Spośród kandydatów PiS do Sejmu w Opolu najlepiej wypadła Violetta Porowska, "jedynka" listy prawicy. Zdobyła blisko 5,6 tys. głosów spośród 38,5 tys. głosów zebranych w całym regionie. Czytaj także Zembaczyński: "Targowanie się z populistami jest trudne"

Porowska: "PiS zadbało o rozwój gospodarczy"

Nowi posłowie i senatorowie. Kto zdobył najwięcej głosów?

Jak głosowały opolskie powiaty w wyborach? W Opolu na Lewicę zagłosowało 16,2 proc. głosujących w stolicy regionu. Listę tę poparło ponad 10,5 tys. osób. Dla porównania, cztery lata temu na koalicyjny komitet pod wodą SLD głosowało 10 proc. wyborców (5,3 tys. osób), a na listę Razem ponad 4 proc. wyborców (blisko 2,2 tys. osób). Wychodzi więc na to, że Lewica w wyborach parlamentarnych 2019 w Opolu także wypadła lepiej, zyskując 2 punkty procentowe poparcia oraz 3 tysiące głosów. W Opolu Lewica uzyskała najwyższe poparcie w regionie na tle innych powiatów. Najwięcej głosów - ponad 5,2 tys. - z listy Lewicy w Opolu uzyskała Marcelina Zawisza, "jedynka" listy. W całym regionie uzyskała ponad 19,2 tys. głosów. Na listę PSL Koalicja Polska, na której byli też kandydaci ruchu Kukiz'15 z Pawłem Kukizem na czele, głosowało w Opolu ponad 8,7 proc. wyborców (blisko 5,7 tys. osób). Przed czterema laty PSL i Kukiz'15 szły osobno. Ludowcy mieli wtedy w Opolu niecałe 2 proc. poparcia (niecały tysiąc głosów), a Kukiz'15 ponad 9,5 proc. (ponad 5 tys. głosów). Pod wspólnym szyldem wypadają więc nieco gorzej. Najwięcej głosów spośród kandydatów PSL do Sejmu w Opolu uzyskał Paweł Kukiz - ponad 3,8 tys. głosów. W całym regionie zdobył blisko 23,5 tys. głosów. Na Konfederację w Opolu głosowało blisko 6 proc. osób (prawie 3,9 proc. głosów). Kandydatów z listy Mniejszości Niemieckiej poparło 3,4 proc. wyborców (ponad 2,2 tys. osób). Czytaj także Nowi posłowie i senatorowie. Kto zdobył najwięcej głosów?