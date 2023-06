Wypadek na autostradzie A4. Kobieta uderzyła toyotą w tył tira. Jeden pas autostrady A4 zablokowany

Zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Katowic . Przewidywany czas utrudnienia to jedna godzina.

Do wypadku doszło w poniedziałek (19 czerwca) o godzinie 9:10 na 225. kilometrze autostrady A4, czyli między węzłami Opole Zachód i Opole Południe.

Kolizja na autostradzie A4 pod Opolem - AKTUALIZACJA godz. 10:35

Policja radzi: zachowaj odstęp od poprzedzającego pojazdu

Nieprzestrzeganie przepisów przez kierujących kończy się ukaraniem mandatem. Nowy taryfikator przewiduje za to wykroczenie grzywnę w kwocie od 300 do 500 zł.

Czyli kierowca jadący z prędkością 100 km/h musi jechać minimum 50 metrów za poprzedzającym samochodem.

Jadąc 120 km/h, musi zachować dystans minimum 60 metrów.

W przypadku poruszania się z prędkością 140 km/h, minimum 70 metrów.

Pomocnym w obliczeniu odległości od poprzedzającego pojazdu jest „ reguła 2 sekund”. Chodzi w niej o to, że pojazd przed nami mija punkt orientacyjny, słupek, wiadukt, tablicę informacyjną, wtedy my zaczynamy odznaczenie 2 sekund i jeżeli dojeżdżamy do tego punktu dłużej niż 2 sekundy mamy prawidłową odległość.