Wypadek na obwodnicy Niemodlina. Rannego motocyklistę zabrał śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego

Z powody wypadku zablokowana jest jezdnia w kierunku Nysy.

Do niebezpiecznej sytuacji doszło dzisiaj (28 czerwca) wieczorem na ul. Wrocławskiej w Opolu. Kierowca BMW stracił panowanie nad kierownicą i wypadł z drogi prosto do ogródka!

Policja apeluje do motocyklistów o ostrożną jazdę.

Mimo iż ścigacze osiągają zawrotne prędkości, motocyklistów obowiązują takie same przepisy ruchu drogowego, co wszystkich uczestników dróg: czyli ograniczenie prędkości w terenie zabudowanym do 50 km/h, a w terenie niezabudowanym do 90 km/h.