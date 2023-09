Wypadek w Goświnowicach. Pijany kierowca hondy wjechał w drzewo!

- Mężczyźnie zostało zatrzymane prawo jazdy, dowód rejestracyjny od pojazdu oraz została mu pobrana krew do analizy – informuje oficer dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Nysie. - Kolejny raz przypominamy: piłeś alkohol- nie wsiadaj za kierownicę!

Nic mu to jednak nie pomogło, ponieważ policjanci z komendy z Nysy szybko go znaleźli i zatrzymali.

Do wypadku doszło dzisiaj (9 września) o godz. 12:40 na drodze w miejscowości Goświnowice (w powiecie nyskim).

Policjanci kryminalni z Prudnika zatrzymali 41-latka, który podejrzany jest o usiłowanie rozboju oraz groźby karalne. Za takie przestępstwa grozi mu teraz do 12 lat więzienia.

Co grozi za jazdę samochodem po alkoholu

Stan po użyciu alkoholu Stan, w którym stężenie alkoholu we krwi kierowcy wynosi 0,2-0,5 promila (0,1-0,25 mg alkoholu na 1 dm3 wydychanego powietrza), nazywamy stanem po użyciu alkoholu. Jest to wykroczenie. Zgodnie z Kodeksem wykroczeń za prowadzenie pojazdu mechanicznego po użyciu alkoholu bądź środków o podobnym działaniu, grozi kara:

Dopuszczalna ilość alkoholu Zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w Polsce, dopuszczalne stężenie alkoholu we krwi kierowcy to 0,2 promila.

Stan nietrzeźwości

W przypadku stężenia wyższego niż 0,5 promila alkoholu we krwi (powyżej 0,25 mg alkoholu na 1 dm3 wydychanego powietrza), jest to stan nietrzeźwości. Jest to przestępstwo.

Zgodnie z Kodeksem karnym za prowadzenie pojazdu mechanicznego po użyciu alkoholu bądź środków o podobnym działaniu, grozi kara: