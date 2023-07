Wypadek w Malni. Zginął harcerz Mateusz Fila, jest już data pogrzebu. Kierowca mercedesa uciekł z miejsca wypadku, nie posiada prawa jazdy!

- Kiedy policjanci udali się do miejsca zamieszkania 48-letniego mężczyzny, zastali go w domu. Miał obrażenia po wypadku, dlatego wezwaliśmy do domu karetkę, która zabrała 48-latka do szpitala - informuje nadkom. Piotr Wilusz, pierwszy zastępca komendanta powiatowego policji w Krapkowicach.