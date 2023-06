Wypadek w Opolu. Na skrzyżowaniu ul. Kwoczka z Prószkowską zderzyły się dwa samochody. Dwie osoby trafiły do szpitala, w tym dziecko Sławomir Draguła

Pogotowie ratunkowe zabrało do szpitala w Opolu dwie osoby jadące volkswagenem passatem - 36-letniego kierowcę i 10-letnie dziecko. Kierującemu audi 44-latkowi nic się nie stało. Według wstępnych ustaleń policji to on jest sprawcą zdarzenia.