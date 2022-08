Wyraźny spadek cen na stacjach PKN Orlen. A analitycy dają nadzieję na dalsze obniżki

Obniżkę widać na opolskich stacjach PKN Orlen. We wtorek, 2 sierpnia benzyna kosztuje tam 7.09 zł/litr, natomiast diesel 7.36/litr. Za litr popularnej Vervy„98” trzeba zapłacić 7.79 zł, natomiast za droższą wersję Vervę diesla – 7.59 zł. Na stacji przy ul. Wrocławskiej, na wysokości Centrum Handlowego „Karolinka”, benzyna „95” kosztuje 7.18 zł/l, a diesel 7.39 zł/l. Podobne ceny są na stacji PKN Orlen przy ul. Krapkowickiej. Benzyna „95” kosztuje tam 7.17 zł/l, natomiast Verba „98” – 7.83 zł/l. Litr diesla kosztuje tam odpowiednio: 7.41 zł (wersja podstawowa) i 7.65 (Verba).

Jak twierdzą przedstawiciele PKN Orlen to pierwsze efekty fuzji Orlenu z Lotosem, które już są widoczne i są korzystne dla kieszeni kierowców. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami prezesa Orlenu Daniela Obajtka ceny paliw zaledwie dzień po finalizacji fuzji spadły o ok. 20 groszy na litrze. Skąd zmiany? Po połączeniu PKN Orlen z Grupą Lotos pozycja multikoncernu jako "kupca ropy" uległa wyraźnej poprawie i łatwiej jest wynegocjować znaczące upusty cenowe. PKN Orlen od początku procesu fuzji zapowiadał, że jej celem jest pełne wykorzystanie wszystkich synergii, w tym logistycznych czy w przypadku zakupu surowców. To zapewni odporność na wahania otoczenia, które w przypadku tej branży jest bardzo niestabilne. A to przy korzystnych warunkach wpłynie bezpośrednio na stabilność cen na stacjach.