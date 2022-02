Czesi chwalą zakupy w Polsce nie tylko za niskie ceny. Także miłą obsługę

- U was tańszą artykuły spożywcze, benzyna, papierosy. Towary są jakościowo dobre i inne niż u nas. Poza tym kurs korony jest dla nas korzystny – opowiadają Zdena Zalesakova i Simona Perogova z Ondrejovic. Obie panie spotkaliśmy pod marketem w Głuchołazach. – Przyjeżdżamy do was na zakupy co tydzień.

Benzyna na stacji benzynowej w Głuchołazach kosztuje równowartość 28 koron. Na stacji pod Jesenikiem kosztuje 36,9 korony za litr. Różnica to 9 koron, czyli ponad 1,5 złotego.

Nic dziwnego, że do Polski przyjeżdżają tankować nawet mieszkańcy bardziej odległych miejscowości. Liczne samochody na czeskich rejestracjach widać na pograniczu także pod polskimi marketami, pod sklepami budowlanymi czy technicznymi.

W przypadku artykułów spożywczych różnice cenowe nie są aż tak duże, ale czescy sąsiedzi chwalą sobie nie tylko ceny. Na facebookowej grupie mieszkańców Zlatych Hor zadaliśmy pytanie, po co Czesi przyjeżdżają do Polski na zakupy.