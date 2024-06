Wyremontowano popularną wiatę Studnia Jakubowa w Górach Opawskich. Pierwszy deszczochron powstał tam ponad sto lat temu

Zapraszamy na wakacyjny spacer do Studni Jakubowej – zachęca Paweł Szymkowicz.

Wiata znajduje się w dogodnym miejscu, w pobliżu skrzyżowania dróg prowadzących na Przednią Kopę, Środkową Kopę, czy w stronę parkingu pod Tylną Kopą. Miejsce to jest początkiem Nyskiej Drogi św. Jakuba.

Miejsce to powstało już przed I wojną światową. W jego pobliżu schronisko na Przedniej Kopie miało ujęcie wody. Tutaj wędrujący Droga Krzyżową mieli swój przystanek. Po wojnie miejsce zostało całkowicie zniszczone. Odnowione 12 lat temu dzięki środkom unijnym – przypomina na swoim profilu FB Paweł Szymkowicz, burmistrz Głuchołaz.

Góry Opawskie to miejsce chętnie odwiedzane nie tylko przez mieszkańców Opolszczyzny. To idealny kierunek na niedaleki, weekendowy wypad w teren, czy do uprawiania turystyki rodzinnej. Infrastruktura turystyczna jest tam stale rozwijana.