XI MEGA Bieg Nyski w obiektywie Michała Złotowskiego. Oto jak wyglądają prawdziwe sportowe emocje!

Najszybszą kobietą okazała się Valentine Jebet, której pokonanie biegowej pętli zajęło 33 minuty i 39 sekund.

XI Bieg Nyski był także rekordowy pod względem liczby uczestników. W tej edycji imprezy pobiegło aż 911 osób, zapisało się 1200, z czego aż 998 opłaciło swój start.

W MEGA edycji zmieniła się także meta biegu. Uczestnicy startowali, jak zwykle z ulicy Sudeckiej, ale finiszowali już na nowym stadionie Polonii, który po wielomiesięcznym remoncie oficjalnie otwarto tuż przed rozpoczęciem imprezy.

- Bieg Nyski to jedna z najpopularniejszych imprez biegowych na Opolszczyźnie. To nie oznacza, że osiedliśmy na laurach. Przeciwnie - cały czas chcemy rozwijać to wydarzenie. Liczę, że w kolejnej edycji pobijemy kolejne rekordy - mówi Makowski.