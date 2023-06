Zamiast zapłacić 100 złotych mandatu chciał dać 200 złotych łapówki. Teraz grozi mu nawet 10 lat więzienia

Do zdarzenia doszło w minioną sobotę (17 czerwca). Tego dnia policjant ruchu drogowego z komendy policji w Krapkowicach zatrzymał do kontroli dostawczego mercedesa. Kierujący busem 49-letni mężczyzna przekroczył prędkość w obszarze zabudowanym. Jechał on z prędkością 64 km/h.

Kierowca nie pogodził się jednak z myślą o zapłaceniu kary i zdecydował się podjąć próbę przekupstwa. Podszedł do radiowozu i przez otwarte okno położył na fotelu pasażera banknot o nominale 200 złotych, a następnie chciał odjechać z miejsca kontroli. Funkcjonariusz łapówki nie przyjął, a mężczyzna został natychmiast zatrzymany.

Przekroczenie prędkości to wykroczenie, ale próba wręczenia łapówki to już przestępstwo.

Zebrany materiał dowodowy pozwolił prokuratorowi na przedstawienie mu zarzutu. Teraz za popełnione czyny kierowca odpowie przed sądem. Grozi mu kara do 10 lat więzienia.