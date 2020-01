Zamieszanie ze zmianą organizacji ruchu w centrum Opola. Kierowcy skarżą się na brak oznakowania, mieszkańcy na autobusy pod oknami

System ITS w Opolu. Wiadomo, kto go zaprojektuje

Kobieta przypomina, że realizacja centrum przesiadkowego ma – wedle deklaracji miasta – zakończyć się jesienią 2022 roku.

– To oznacza, że przez prawie trzy lata będziemy tu mieli hałas i spaliny z autobusów oraz ludzi mogących zaglądać do mieszkań. Najgorsze jest to, że o tych zmianach dowiedzieliśmy się z gazety, nikt z nami jako z mieszkańcami o tym nie rozmawiał. Nie wiem też czym kierowano się przy wytyczaniu stanowisk postojowych. Wygląda to tak, jakby urzędnik zrobił to zza biurka, w ogóle nie sprawdzając tego w terenie! – mówi pani Beata.