Autobusy numer 15, 25 i N1 Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Opolu wracają na stare trasy

W związku z zakończeniem prac remontowych na ulicy Prószkowskiej w Opolu (w rejonie skrzyżowania z ulicą Mehla i Wyszomirskiego) linie numer 15, 25 i N1 wrócą na swoje dawne trasy. Przystanek tymczasowy zlokalizowany przy markecie Dino jeszcze we wtorek (19 marca) zostanie przeniesiony do nowej zatoki znajdującej się przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 28. Natomiast do środy (20 marca), do godz. 12:00, autobusy będą kursowały jeszcze objazdem.

- Od środy wszystkie autobusy linii: 15, 25 i N1 wrócą już na standardowe trasy. Dotychczasowa pętla „Wójtowa Wieś” zostanie przeniesiona na ulicę Krapkowicką, obok drogi dojazdowej do ZOO, a w jej miejscu będą nowe przystanki „Prószkowska-Mehla” - tłumaczy Ewelina Laxy, specjalista ds. kontaktu z mediami Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Opolu.