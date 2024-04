Zderzenie dwóch samochodów w Nysie. Jedna osoba uskarżała się na ból głowy Anna Gryglas

W Nysie ( 9 kwietnia) doszło do zderzenia dwóch aut na skrzyżowaniu baligrodzkiej i Rejtana.

W dniu 9 kwietnia tuż po godz. 17.30 do Państwowej Straży Pożarnej w Nysie wpłynęło zgłoszenie, że w Nysie na skrzyżowaniu ulic: Rejtana i Baligrodzkiej doszło do zderzenia dwóch pojazdów osobowych. Niezwłocznie na to miejsce zadysponowano trzy zastępy straży pożarnej, policję oraz zespół ratownictwa medycznego.