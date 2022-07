Zdrowa sałatka z brokułem i fetą, idealna dla osób na diecie. Szybki przepis. Wystarczy 15 min i sałatka gotowa

Postrach wielu dzieci, mężów i ulubione warzywo dietetyków. Brokuł, jedno z najbardziej uniwersalnych warzyw. W rękach wprawnego kucharza może zmienić się w dowolną potrawę – od soków po zapiekanki, a nawet kotlety. My uwielbiamy pikantną i zaskakującą, serową zupę z brokułami. Zielone różyczki dodaję też do chińskiej wołowiny z imbirem czy klasycznego pad thai w wersji z warzywami. Ale to sałatkę z brokułów z fetą robię najczęściej.