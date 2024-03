W Nysie powstaje pierwsze w Polsce boisko do futbolu australijskiego. "Tworzymy historię"

- Już oficjalnie możemy poinformować, że w dniu 5 marca 2024r. Fort Nysa otrzymał od PGW Wody Polskie teren przy rzece od strony ul. Ujejskiego z przeznaczeniem na stworzenie specjalnego boiska do footy W naszym kraju dotychczas nie było takiego obiektu, dlatego śmiało możemy powiedzieć, że tworzymy historię! Teraz zakasamy rękawy i zabieramy się do pracy, by jak najszybciej stworzyć naszym Mistrzom przestrzeń treningową na jaką zasługują – informuje na swoje stronie klub.

Do tej pory zawodnicy trenowali na wynajmowanych boiskach do piłki nożnej w Niwnicy i Hajdukach Nyskich. Teraz, po 10 miesiącach starań, wreszcie będą mieli swoje boisko.

- Mamy już za sobą pierwsze prace. W czasie minionego weekendu wykosiliśmy i wyczyściliśmy teren, który w będzie nasza murawą. Do uprawiania futbolu australijskiego nie potrzebujemy tak idealnie płaskiej murawy jak np. do piłki nożnej dlatego myślę, że jeszcze trochę pracy i będziemy mogli rozpocząć tam regularne treningi – mówi Mateusz Latawski, prezes Fortu Nysa.

Futbol australijski (ang. Australian rules football lub od nazwy największej ligi AFL – Australian Football League), popularnie nazywany footy lub Aussie rules) – bardzo popularny w Australii sport drużynowy, grany zazwyczaj na boiskach krykietowych przez dwie 18-osobowe drużyny owalną piłką przypominającą nieco piłkę do rugby. Obok krykieta jest to drugi „sport narodowy” Australii uprawiany we wszystkich stanach tego kraju, a coroczny „AFL Grand Final” (rozgrywany tradycyjnie we wrześniu na stadionie MCG w Melbourne) jest jednym z największych