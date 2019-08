Zieloni partyzanci stworzyli w Opolu dyniowisko. "To społeczny ogród" [ZDJĘCIA]

Podkreślają, że na razie nie ma tam oznak wandalizmu. Przyznają, że ich to cieszy. I nie powinno to dziwić o tyle, że to drugie podejście zielonych partyzantów do sadzenia dyń w tej okolicy. Przed rokiem umieścili je w rejonie podjazdu rowerowego na kładkę wybudowaną nad Kanałem Ulgi. Był to pierwszy taki dziki ogród w mieście. Oprócz dyni były tam fasola i patisony.

Rośliny zostały jednak skoszone. Wykonali to pracownicy firmy, która na zlecenie miasta porządkuje okolice pasów drogowych. Ratusz przekonywał, że nie zrobiono tego na złość miejskim aktywistom, ale że należało te nasadzenia zgłosić.

"Zakładając to dyniowisko zupełnie nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego że stworzymy miejsce tak potrzebnie ludziom oraz zwierzętom. Pszczoły i inne owady są nim chyba zachwycone. To pierwszy ogród prawdziwie społeczny w Opolu" - podkreślają ludzie z grupy Guerilla Gardening Opole.