Opole czeka prawdziwy boom. Chodzi o rozbudowę dróg przy terenach inwestycyjnych

Opole posiada ponad 100 ha terenów inwestycyjnych w dzielnicy Wrzoski z przeznaczeniem pod zabudowę przemysłową i powierzchnie magazynowe. Znajdują się one przy skrzyżowaniu dróg krajowych nr 46 i 94 i są włączone do opolskiej podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Teraz miasto przygotowuje się do remontów i przebudowy dróg prowadzących do tych terenów.

88 milionów złotych kosztować ma projekt pod hasłem budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej na rzecz terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w Opolu-Wrzoskach. 38 milionów to wkład własny miasta, zaś 50 milionów złotych to dotacja z Rządowego Funduszu Polski Ład.

- Chodzi o trzy duże inwestycje - informuje Arkadiusz Wiśniewski, prezydent Opola. - Budowę węzła komunikacyjnego na skrzyżowaniu obwodnicy północnej z ul. Partyzancką, rozbudowę i przebudowę drogi krajowej nr 46 w rejonie terenów inwestycyjnych we Wrzoskach wraz z budową drogi dojazdowej do nich oraz przebudowę ul. Wrocławskiej.

Dwupoziomowe skrzyżowanie na obwodnicy

Największą inwestycją będzie budowa węzła drogowego na skrzyżowaniu obwodnicy z ul. Partyzancką i przebudowa 1,5-kilometrowego odcinka obwodnicy. W miejscu obecnego ronda zostanie zbudowane nowe, które ze względu na swój kształt nazywane jest biszkoptowym. Nad rondem zaś poprowadzona zostanie dwuprzęsłowa estakada z dwoma pasami w obu kierunkach.

- W ramach inwestycji powstaną też chodniki i ścieżki rowerowe oraz oświetlenie - dodaje prezydent Wiśniewski. Przebudowany zostanie też fragment obwodnicy po obu stronach przyszłej estakady, który otrzyma dodatkowe pasy ruchu. Inwestycję wykona firma Himmel i Papesch. Czas realizacji to 29 miesięcy w tym 14 miesięcy na wykonanie dokumentacji.

Rozbudowa DK46

Przebudowy doczeka się też droga krajowa nr 46 na odcinku od ronda im. Rodłaków do granic Opola. Jezdnia otrzyma po dwa pasy ruchu w każdym kierunku, powstanie też nowe rondo turbinowe i drogi dojazdowe do terenów w strefie inwestycyjnej. Tutaj czas wykonania inwestycji to również 29 miesięcy w tym 13 na wykonanie projektu. Te prace wykona zaś firma Best Opebel.

Przebudowa ul. Wrocławskiej

Robotnicy przebudują około 700-metrów drogi od stacji paliw Orlen do ul. Barwnej wraz ze skrzyżowaniem. Powstaną tam też nowe chodniki, ścieżki rowerowe, doświetlone przejście dla pieszych i przejazd rowerowy, zatoki autobusowe oraz oświetlenie uliczne. Czas realizacji tego zadania to 17 miesięcy z czego 6 miesięcy na dokumentację. Tę inwestycję wykona firma Best Opebel.

