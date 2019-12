Zima 2019 w memach. Szarobura zima komentowana przez internautów. Zobacz najśmieszniejsze memy

Pomimo tego, że straszono nas zimą trzydziestolecia, póki co pogoda za oknem jest... listopadowa. Deszcz, szarość i mgła. Na mrozy nie możemy narzekać. Z drugiej strony nie możemy też marzyć o białych, pięknych świętach Bożego Narodzenia. Jak szarą zimę komentują internauci? Sprawdź w memach!

Zima 2020. Kiedy w końcu spadnie śnieg?

Zgodnie z najnowszymi prognozami serwisu Accuweather na śnieg nie mamy co liczyć w grudniu. Będzie go tyle co kot napłakał.