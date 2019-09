Zlot food trucków w Opolu. Food Fest na pożegnanie lata na opolskim Rynku

Wkrótce zamknięcie kolejnej części ulicy Oleskiej [ZDJĘCIA]

Zamknięty będzie odcinek ul. Oleskiej od okolic skrzyżowania z ul. Wodociągową do skrzyżowania z ul. Chabrów i Okulickiego. To trzeci etap prac na ul. Oleskiej. Drogowcy zaczynają go wcześniej, niż pierwotnie planowano. Z kolei pierwszy etap, który miał być sfinalizowany do końca...