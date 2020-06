Znamy termin Master Truck 2020 w Polskiej Nowej Wsi pod Opolem

Na tę informację z niecierpliwością czekali fani samochodów ciężarowych w całej Polski i Europy.

Przecież zło nie może trwać wiecznie i kiedy tylko zapaliło się zielone światełko, przygotowania do zlotu ruszyły pełną parą - informuje Aleksandra Donocik z biura organizatora imprezy. - Ze względu na sytuację epidemiologiczną była to dla nas bardzo trudna decyzja, ale przeprowadziliśmy ankietę, z której wynika, że blisko 85 procent biorących w niej udział wyraziło chęć przyjazdu na zlot. Dzięki tym głosom podjęliśmy decyzję, by Master Truck Show odbył się tego lata.