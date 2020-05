Zoo w Opolu wznowiło działalność. Na miejscu nie brak zwiedzających. "Tu warto przyjść nawet, jakby połowa atrakcji była niedostępna"

Pani Ania przyszła do zoo w Opolu z dwiema córkami. - Zaglądamy tutaj regularnie. Gdy ogród zamknięto z powodu obostrzeń wynikających z ograniczania rozprzestrzeniania koronawirusa, czekałyśmy na wieść o tym, kiedy znów będzie można tu wejść - mówi.

- Gdy we wtorek okazało się, że zoo jest już wreszcie otwarte, od razu tak zaplanowałyśmy sobie środę, aby się tutaj pojawić. Dziewczynki nie mogły się doczekać i od rana wypytywały kiedy się tutaj wreszcie wybierzemy - opowiada pani Anna.

- Jeśli ktoś przychodzi tu z dzieckiem, aby to wyszalało się na placu zabaw, to faktycznie może mieć problem. Ale jak dla nas nawet, jakby niedostępna była połowa atrakcji, to i tak chętnie byśmy tu przyszły. Żyrafy i zebry są niemalże na wyciągnięcie ręki na wybiegu. I to właśnie zwierzęta są główną atrakcją dla dzieci - uważa pani Anna.

Z kolei pan Dominik z żoną i synem postanowili wybrać się do zoo w Opolu w przekonaniu, że będą mieli cały ogród dla siebie. - W weekendy potrafią tu być tłumy, a to męczące. Uznaliśmy, że w tygodniu będzie mniej osób. I w sumie tak jest, choć nie spodziewaliśmy się jednak, że w zoo nie będzie brakowało zwiedzających - stwierdza.

Lesław Sobieraj, dyrektor zoo w Opolu, przyznaje, że we wtorek, pierwszego dnia po dwumiesięcznej przerwie, frekwencja była słaba. - Ale już w środę mieliśmy taki ruch, jak zwykle w tygodniu - mówi.

To daje władzom zoo nadzieję na to, że ludzie szybko wrócą do odwiedzania ogrodu. Choć trzeba pamiętać, że obowiązują tam specjalne środki bezpieczeństwa:

trzeba mieć założoną maskę zakrywającą nos i usta

należy zachować dystans co najmniej 2 metrów od innych zwiedzających

trzeba unikać większych skupisk ludzkich

nie można kontaktować się z opiekunami zwierząt

Do tego przed wejściem nie działają automaty do sprzedaży biletów. Te można kupić tylko w kasach albo przez internet. Dodatkowo przed wejściem na chodniku ułożono taśmy określające w jakich odstępach powinni stać ludzie czekający na wejście do zoo.

Zoo w Opolu. Zwierzęta czekały na ludzi

Lesław Sobieraj zaznacza, że zwierzęta w opolskim zoo nie muszą się na nowo przyzwyczajać do obecności zwiedzających.